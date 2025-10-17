CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC 2-5 Tiene agevolmente il game di servizio e conferma il break Duckworth. 40-0 Lungo un altro dritto di Cobolli. 30-0 Servizio dritto e smash Duckworth. 15-0 Non risponde e se ne rammarica il romano. 2-4 Resta a galla nel set Cobolli. A-40 Servizio e dritto Cobolli! 40-40 Annullato con la prima! 40-A Doppio fallo (2°). Set point sostanziale in arrivo. 40-40 Super punto difensivo di Duckworth, lob e poi contrattacco con il dritto a segno. Vantaggi! 40-30 ACE! 30-30 In rete anche il rovescio del romano. 30-15 Servizio al corpo ma dritto comodo out. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Duckworth 2-5, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: aussie davanti nel 1° set