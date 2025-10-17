CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC 15-15 Con il dritto smista e conquista il quindici Duckworth. 0-15 Stecca il dritto anche Duckworth, primo errore dell’aussie. 1-3 Gratuito di rovescio dopo il servizio. Break Duckworth. 30-40 Doppio fallo e prima chance di break. 30-30 Servizio e dritto, prova a caricarsi il romano! 15-30 Rovescio in spinta centrale profondo di Duckworth, non contiene con lo slice il romano. 15-15 Prima al corpo e formalità! 0-15 Si ferma in rete il rovescio lungoriga di Cobolli. 1-2 Ancora agevolmente resta avanti Duckworth. 40-0 Servizio al corpo che non trova la risposta di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Duckworth 1-3, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: azzurro falloso e subito brekkato