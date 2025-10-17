LIVE Cobolli-Duckworth 0-1 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | iniziato il quarto di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 7.00 0-1 Tiene la battuta a zero e comincia bene Duckworth. 40-0 Risposta di rovescio in rete. 30-0 Qualificatosi, l’aussie ha superato il campione uscente Gabriel Diallo. 15-0 Fuori la risposta di dritto del romano. 08:06 Romano che vinse il precedente degli US Open 2024 in 4 set. Serve Duckworth! Giocatori in campo! 07:50 Romano che vuole lanciarsi per un finale di stagione che potrebbe anche ritoccare il best ranking, al momento di numero 22 del mondo. Se vince avvicina la top 20 di altri 45 punti! 07:40 Tra circa 20’ in campo il romano e l’australiano per giocarsi un posto in semifinale del torneo di Almaty! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Almaty (KAZ) che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI al veterano aussie James Duckworth! Sfida che vale un’altra semifinale per Cobolli, che vanta due titoli nella stagione corrente e che vorrebbe anche il terzo per eguagliare Luciano Darderi a quota 3 vittorie nel circuito maggiore in questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

