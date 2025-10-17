CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto è pronto per la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five s celti dai due coach: Watson Ajinca Massa Jackson Seljaas (ASVEL); Edwards Taylor Smailagic Alston Jr. Jallow (Virtus Bologna) 19:55 Queste le parole di Dusko Ivanovic, attraverso il sito della Virtus, alla vigilia della partita odierna: Dopo una partita fisica e intensa come quella contro Monaco dovremo riproporre la stessa qualità e intensità difensiva e la medesima energia in attacco, dato che andremo a giocare contro una delle migliori squadre a livello fisico di questa Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE ASVEL-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di francese, i bolognesi cercano il bis settimanale