LIVE ASVEL-Virtus Bologna 83-90 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-nere concedono il bis 36 punti di Carsen Edwards
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:08 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:05 TOP Scorer: ASVEL Villeurbanne: Watson 24, Ndiaye 11, De Colo 10; Virtus Bologna: Edwards 36, Pajola 14, Smailagic 13 Finisce qui: la Virtus Bologna espugna Villeurbanne, batte l’ASVEL 83-90 e piazza la seconda vittoria consecutiva in Eurolega (la prima fuori-casa). 83-90 Seljaas da due. 81-90 33 per Edwards in lunetta: la Virtus vola a +9 con 50.9? sul cronometro, 36 punti per lui (career-high in Eurolega per lui) e vittoria vicinissima. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE ASVEL-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di francese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Scrive oasport.it