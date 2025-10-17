LIVE ASVEL-Virtus Bologna 71-77 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i bolognesi provano a scappare nel quarto finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-79 Altro canestro sensazionale di Edwards. +6 Virtus. 73-77 Ndiaye da due. 71-77 Appoggio in contropiede di Edwards, che aggiorna il bottino personale a quota 28 punti. 71-75 12 per Carsen Edwards in lunetta. 71-74 22 per Watson in lunetta. Altri due punti rosicchiati dai padroni di casa. Time-out chiamato subito da Ivanovic dopo il parziale aperto di 5-0 dell’ASVEL. 69-74 Seljaas risponde con la stessa moneta per accorciare a -5. 66-74 JALLOW DA TRE! 10 PUNTI PER IL TEDESCO, +8 VIRTUS. 66-71 Nando De Colo interrompe il digiuno offensivo per Villeurbanne. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE ASVEL-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di francese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Scrive oasport.it