LIVE ASVEL-Virtus Bologna 51-52 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | due triple di Pajola valgono il sorpasso nella ripresa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-58 Ancora il serbo ex Zalgiris Kaunas. 60-56 Traore da due per il +4 ASVEL. 58-56 22 anche per Smailagic. 58-54 22 per David Lighty in lunetta. 56-54 ALEN SMAILAGIC! SCHIACCIATA, -2 VIRTUS. 56-52 33 per Nando De Colo a cronometro fermo. Mini-parziale di 5-0 dei transalpini. 53-52 Watson da due per il contro-sorpasso ASVEL. 51-52 PAAAAJOLA! LA BOMBA DEL CAPITANO, SORPASSO BOLOGNA. 51-49 PAJOLA! TRIPLA, -2 VIRTUS. 51-46 Appoggio morbido di Watson per il +5 Villeurbanne. Errore dalla lunetta per il numero 35. 49-46 MOMO DIOUF COL FALLO! LA VIRTUS NON MOLLA. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#EuroLeague | ASVEL-Virtus Bologna: la situazione - X Vai su X
LDLC ASVEL - Virtus Bologna ? Ore 20:00 ? EuroLeague, 5° Giornata Astroballe, Lione ? - facebook.com Vai su Facebook
Eurolega, ASVEL-Virtus Bologna su Sky Sport Uno: risultato LIVE - La Virtus Bologna prova a vincere la seconda partita in fila contro un avversaria francese, facendo visita all’ASVEL dopo aver battuto il Monaco in casa. Riporta sport.sky.it
LIVE ASVEL-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di francese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Scrive oasport.it
A che ora ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: programma, tv, streaming - 2026 questa settimana e per la Virtus Olidata Bologna impegno esterno in Francia, dove gli emiliani affronteranno ... Da oasport.it