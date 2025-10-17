LIVE ASVEL-Virtus Bologna 42-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sfida ancora sul filo dell’equilibrio all’intervallo lungo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto sul punteggio di 42-40 per l’ASVEL sulla Virtus Bologna. Time-out Ivanovic per disegnare l’ultima azione del quarto e del primo tempo. 42-40 22 per Nando De Colo a cronometro fermo. +2 ASVEL. 40-40 Matt Morgan segna il libero che vale il pareggio. Fallo tecnico per Ajinca. 40-39 Saliou Niang si crea spazio ed appoggia. -1 Virtus. 40-37 Nando De Colo alza la parabola. 38-37 DIARRA PRENDE L’ASCENSORE E SCHIACCIA! 38-35 Watson con il palleggio, arresto e tiro. 36-35 22 anche per Carsen Edwards, che aggancia il ‘ventello’ (20 punti) e riporta la Virtus a -1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
#EuroLeague | ASVEL-Virtus Bologna: la situazione - X Vai su X
#EuroLeague | ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna: la terna arbitrale - facebook.com Vai su Facebook
Eurolega, ASVEL-Virtus Bologna su Sky Sport Uno: risultato LIVE - La Virtus Bologna prova a vincere la seconda partita in fila contro un avversaria francese, facendo visita all’ASVEL dopo aver battuto il Monaco in casa. Lo riporta sport.sky.it
ASVEL-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo l’esaltante vittoria casalinga sul Monaco, la Virtus torna a viaggiare e vola in Francia per affrontare l’ASVEL del super veterano Nando De Colo. sport.sky.it scrive
LIVE ASVEL-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di francese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Si legge su oasport.it