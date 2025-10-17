LIVE ASVEL-Virtus Bologna 31-33 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Edwards protagonista a metà secondo quarto V-nere a +2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-33 ANCORA LUI: CARSEN EDWARDS! ALTRA BOMBA, 18 PUNTI PER LUI E SORPASSO VIRTUS. 31-30 CARSEN EDWARDS! TRIPLAAAA 31-27 22 per Vautier a cronometro fermo. 29-27 Luca Vildoza va fin in fondo! La Virtus non molla, -2. 29-25 Tripla di Watson per il mini-break 5-0 dei transalpini. 26-25 Massa appoggia per il contro-sorpasso ASVEL. 24-25 22 di Smailagic per riportare Bologna davanti. 24-23 Matt Morgan accorcia ancora. -1 Virtus. Inizia il secondo quarto! Finisce il primo quarto sul 24-21 in favore dell’ASVEL Villeurbanne sulla Virtus Bologna. 24-21 Appoggio facile di Traore per il +3 Villeurbanne. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE ASVEL-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di francese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Scrive oasport.it