LIVE ASVEL-Virtus Bologna 24-21 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | match equilibrato dopo 10? Edwards già a quota 12 punti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo quarto sul 24-21 in favore dell’ASVEL Villeurbanne sulla Virtus Bologna. 24-21 Appoggio facile di Traore per il +3 Villeurbanne. 22-21 Niang va in fondo e tiene la Virtus a contatto. 22-19 Ndiaye con la tripla! +3 ASVEL. 19-19 Alessandro Pajola pareggia i conti, con il playmaker marchigiano che sale anche a quota 100 palle rubate in Eurolega. 19-17 Ndiaye con la schiacciata. 17-17 Ngouama con la tripla allo scadere dei 24? per il pareggio. 14-17 Edwards appoggia per il +3, con il fuoriclasse numero 3 che sale a quota 12 punti. 14-15 Jallow con la schiacciata per riportare avanti la Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it
