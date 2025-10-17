Little World Roma | il museo dove i bambini esplorano il mondo giocando! Biglietti e Info

A Roma, un luogo magico attende i piccoli esploratori e le loro famiglie: Little World Roma, un museo interattivo pensato appositamente per stimolare la curiosità, l’apprendimento e il divertimento dei bambini di tutte le età. A Little World Roma, i protagonisti sono i bambini, invitati a interagire, sperimentare e scoprire il mondo che li circonda attraverso il gioco. Situato in una posizione facilmente accessibile, a Viale Guglielmo Marconi 70 – 00146, Roma (Presso Galleria Marconi – Piano -1), Little World Roma si presenta come un universo in miniatura, dove i bambini possono intraprendere avventure emozionanti e istruttive. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche questi approfondimenti

FUNNY little FEARS world tour 2025. Vibe on point. Stage set by us ? #mob #musicstudio #damianodavid - facebook.com Vai su Facebook

A Roma nascerà un museo per ricordare le Foibe. Il Governo stanzia 8 milioni di euro, lo gestirà la Regione - Lo scopo del nuovo Museo del Ricordo a Roma sarà quello di "conservare e rinnovare" la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe "dell'esodo dalle loro terre degli ... Si legge su romatoday.it

Museo del Corso a Roma, arriva la Crocifissione bianca - Ad opera della Fondazione Roma nasce il Museo del Corso, un nuovo polo culturale che unisce Palazzo Sciarra Colonna e Palazzo Cipolla svelando per la prima volta la Collezione permanente e l'Archivio ... ansa.it scrive

Roma, aperture straordinarie del Museo del Corso - Dal 26 dicembre al 6 gennaio Fondazione Roma ha deciso di effettuare aperture straordinarie nel Museo del Corso - Riporta ansa.it