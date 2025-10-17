“Una volta c’era solo l’oscurità. Adesso la luce sta vincendo.” Questa frase sarà familiare a molti appassionati di cinema e serie tv, ma si può anche estendere a Little Nightmares III. Il buio e la luce sono due elementi importanti all’interno dell’avventura che Supermassive ha ereditato da Tarsier Studios e si alternano in momenti che riescono a dare o togliere la speranza ai giocatori, proprio come avviene per Rust Cohle nella prima stagione di True Detective. Proprio come nella serie con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson, anche Low e Alone si imbarcheranno in un viaggio che li spingerà a raggiungere la maturità grazie alle difficoltà superate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Little Nightmares III: tra crescita e tenebre