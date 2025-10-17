Little Nightmares III a Lucca Comics & Games | quello che dovete sapere!

Nerdpool.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall’uscita, LITTLE NIGHTMARES III avrà una sua presenza a Lucca Comics & Games 2025: tante sono infatti le attività pensate per festeggiare il lancio del titolo e per fare felici i fan in fiera! Si comincia con il container, interamente brandizzato, che sarà posto in mezzo a Piazza Santa Maria: in quello spazio ci saranno diverse postazioni per provarlo e avere un primo assaggio delle avventure di Low e Alone. Inoltre, nello Store ufficiale di Bandai Namco presso il Bandai Namco Palace ( Via della Cavallerizza 6, a 150 metri da Piazza Santa Maria ) sarà invece possibile acquistare – allo stesso prezzo del gioco base retail – una Special Edition, realizzata SOLAMENTE per la fiera in quantità limitate, che include: il gioco base Little Nightmares III nella versione per PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch o Nintendo Switch 2;. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

little nightmares iii a lucca comics amp games quello che dovete sapere

© Nerdpool.it - Little Nightmares III a Lucca Comics & Games: quello che dovete sapere!

Contenuti che potrebbero interessarti

little nightmares iii luccaLittle Nightmares III porta i suoi incubi a Lucca Comics & Games 2025 - Little Nightmares III sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2025 con demo, eventi e una Special Edition limitata. Da playstationbit.com

Little Nightmares III: invade Lucca Comics & Games 2025 con una Special Edition esclusiva - Con Little Nightmares III uscito da poco, Bandai Namco prepara un’esperienza da urlo per tutti i visitatori di Lucca C&G 2025. Si legge su vgmag.it

little nightmares iii luccaLittle Nightmares III a Lucca Comics & Games con eventi e… - A pochi giorni dall’uscita, LITTLE NIGHTMARES III avrà una sua presenza di peso a Lucca Comics & Games 2025: tante sono infatti le attività pensate per festeggiare il lancio del titolo e per fare feli ... Come scrive italiatopgames.it

Cerca Video su questo argomento: Little Nightmares Iii Lucca