Little Nightmares III a Lucca Comics & Games | quello che dovete sapere!
A pochi giorni dall’uscita, LITTLE NIGHTMARES III avrà una sua presenza a Lucca Comics & Games 2025: tante sono infatti le attività pensate per festeggiare il lancio del titolo e per fare felici i fan in fiera! Si comincia con il container, interamente brandizzato, che sarà posto in mezzo a Piazza Santa Maria: in quello spazio ci saranno diverse postazioni per provarlo e avere un primo assaggio delle avventure di Low e Alone. Inoltre, nello Store ufficiale di Bandai Namco presso il Bandai Namco Palace ( Via della Cavallerizza 6, a 150 metri da Piazza Santa Maria ) sarà invece possibile acquistare – allo stesso prezzo del gioco base retail – una Special Edition, realizzata SOLAMENTE per la fiera in quantità limitate, che include: il gioco base Little Nightmares III nella versione per PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch o Nintendo Switch 2;. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
