Bodycam per i controllori, assistenza legale e psicologica in caso di aggressioni. Ma anche un tasto d’emergenza per l’autista e la chiusura completa dei posti di guida. Sono alcuni dei 15 punti contenuti nel protocollo sulla sicurezza messo nero su bianco da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal e proposto a approvato da Autolinee Toscane e Gest. "E oggi – a detta dei sindacati – ancora in attesa di essere controfirmato dalle istituzioni". Un’attesa che, per le sigle sindacali, sta diventando inaccettabile. Il motivo: 35 aggressioni ai danni degli autisti solo nel 2024, con una media di due al mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Liti, minacce e insulti. Gli autisti insorgono: "Ora bodycam sui bus e più assistenza legale"