Scontro acceso a Tagadà (La7) tra la giornalista Chiara Geloni e il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Osnato, sulle parole pronunciate dal leader della Cgil Maurizio Landini a Dimartedì su Giorgia Meloni. Geloni riconosce che il sindacalista ha sbagliato: “Landini poteva dire ‘scendiletto’ o ‘reggicoda’. Il concetto era chiaro. Io credo che nessuno di quelli che hanno guardato quel video possa pensare che Landini stesse dando della prostituta alla presidente del Consiglio. Peraltro Giovanni Floris, che è un giornalista piuttosto vispo, immediatamente ha colto la sfumatura e ha dato l’opportunità a Landini non di scusarsi, ma di chiarire che intendeva una che stava alla corte di Trump”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lite Osnato-Geloni. “Landini ha sbagliato, lo ammetta”. “Meloni maestra di linguaggio aggressivo, altro che vittima”. Su La7