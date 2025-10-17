L’Italia è fondamentale per Gaza Il Piano Mattei rilancerà l’Africa

Laverita.info | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla il ministro degli Esteri egiziano, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty: «Gli accordi di Sharm el-Sheik rappresentano l’ultima chiamata per la pace. Con Roma stiamo sviluppando rapporti bilaterali proficui». 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217italia 232 fondamentale per gaza il piano mattei rilancer224 l8217africa

© Laverita.info - «L’Italia è fondamentale per Gaza .Il Piano Mattei rilancerà l’Africa»

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: L8217italia 232 Fondamentale Gaza