L’Intrepido Premio Pedalata verso il successo

di Claudio Roselli Dopo il giovedì dedicato alle scuole, è l'attesa serata della consegna de "L'Intrepido Premio" 2025 al teatro dei Ricomposti. La 13esima edizione della cicloturistica con bici d'epoca (che nel frattempo è sopra quota 900 partecipanti con il raggiungimento di quota mille pressochè certo) ripropone il venerdì con i vecchi campioni delle due ruote a pedale e stavolta gli ex, più o meno recenti, sono addirittura quattro: Davide Cassani, il castiglionese Daniele Bennati (entrambi hanno anche ricoperto il ruolo di commissario tecnico della Nazionale), più Daniele Nardello, vincitore anche di un titolo tricolore su strada e Domenico Pozzovivo, che assieme al compianto Wladimiro Panizza detiene il record delle 18 partecipazioni al Giro d'Italia.

