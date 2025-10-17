L' intelligenza artificiale in agricoltura sta rivoluzionando il modo di produrre cibo Ma guai a scambiarla per un oracolo
Dal contrasto alla crisi climatica e ambientale cambiamento climatico allo sviluppo di nuovi prodotti. Ecco quale ruolo può giocare l’AI nel settore agricolo, secondo il responsabile tecnologico di Syngenta. 🔗 Leggi su Wired.it
