L' insegnante offre allo studente una caramella ma è naftalina | ricoverato
Ha offerto una caramella a uno studente, ignaro di cosa ci fosse realmente all'interno della confezione. Brutta avventura per un 15enne a cui un professore ha dato una caramella: quando lo studente l'ha scartata e messa in bocca ha iniziato a stare male. Non era una caramella ma una pallina di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
