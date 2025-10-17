Lino Banfi incanta il Premio Charlot | standing ovation e un abbraccio che commuove il Teatro Augusteo
Una serata tra emozione e memoria. Un Teatro Augusteo gremito di applausi e affetto ha accolto Lino Banfi, protagonista assoluto della quinta serata del Premio Charlot giovedì 16 ottobre. L’attore pugliese, amatissimo dal pubblico di tutte le generazioni, ha ricevuto il riconoscimento come “Grande Protagonista dello Spettacolo”, in una serata che ha unito ricordi, ironia e commozione. Appena salito sul palco, Banfi è stato travolto da una standing ovation: un’onda di gratitudine verso uno dei volti più iconici del cinema e della comicità italiana. Durante l’intervista condotta sul palco, l’attore ha raccontato — con la sua inconfondibile verve — gli anni in seminario, gli esordi difficili, le prime tournée e i grandi successi che lo hanno reso una leggenda dello spettacolo nazionale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
