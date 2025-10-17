L’inflazione aumenta e le famiglie prendono una decisione drastica | ecco a cosa rinunciano

I dati Istat certificano una situazione di grande difficoltà per le famiglie italiane: le spese esagerate hanno portato in molti a prendere una decisione drastica I dati Istat sull’inflazione pubblicati nei giorni scorsi, regalano una figura piuttosto precisa delle difficoltà delle famiglie italiane. Molti sono stati costretti a fare i conti con spese eccessive e salari che non riescono più a soddisfare le esigenze quotidiane. Ogni famiglia è chiamata a fare i conti con rinunce e difficoltà di ogni tipo. Ognuno risponde in modo diverso, ma c’è un particolare che sembra accumunare le famiglie del nostro Paese: molte di loro hanno deciso di rinunciare a qualcosa di specifico. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

