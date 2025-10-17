L’inferno nella casa di Cervia le richieste di aiuto di Pamela | Bussava ai vicini disperata

La vittima fino a questa estate frequentava l’appartamento dell’uomo nel ravennate tra urla, litigi e fughe. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’inferno nella casa di Cervia, le richieste di aiuto di Pamela: “Bussava ai vicini disperata”

News recenti che potrebbero piacerti

L’inferno dietro la porta di casa: 21 anni di abusi sul figlio, condannata una madre a Ostia - X Vai su X

“I #turisti non interessati alla moda non sono benvenuti. Andate a casa. Andate all’inferno.” -33% https://amzn.to/3RXPEBc - facebook.com Vai su Facebook

L'omicidio di Pamela Genini: a casa di Soncin, a Cervia, trovati altri coltelli e pistole scacciacani. L'uomo resta in carcere - In casa di Gianluca Soncin, a Cervia, gli investigatori hanno sequestrato una decina di coltelli, 'cutter' e a serramanico, simili a quello usato per uccidere Pamela Genini, e quattro- Si legge su gazzettadiparma.it