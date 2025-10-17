L’inferno nella casa di Cervia le richieste di aiuto di Pamela | Bussava ai vicini disperata

La vittima fino a questa estate frequentava l’appartamento dell’uomo nel ravennate tra urla, litigi e fughe. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217inferno casa cervia richiesteL'omicidio di Pamela Genini: a casa di Soncin, a Cervia, trovati altri coltelli e pistole scacciacani. L'uomo resta in carcere - In casa di Gianluca Soncin, a Cervia, gli investigatori hanno sequestrato una decina di coltelli, 'cutter' e a serramanico, simili a quello usato per uccidere Pamela Genini, e quattro- Si legge su gazzettadiparma.it

