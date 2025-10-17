L’Indonesia fa shopping in Cina e prenota 42 caccia J-10

Il ministro della Difesa indonesiano, Sjafrie Sjamsoeddin, ha confermato che l’ aeronautica militare indonesiana, tramite il suo ministero, acquisterà i cacciabombardieri di fabbricazione cinese Chengdu J-10. Il ministro, in una recente intervista al quotidiano online Republika, ha riferito che “presto volerà a Giacarta” e che l’Indonesia prevede di acquistare 42 di questi velivoli. Secondo informazioni ottenute dal media, durante la visita del presidente indonesiano Prabowo Subianto a Pechino tenutasi lo scorso settembre, ci sono stati colloqui su diversi progetti di cooperazione in materia di Difesa, tra cui l’acquisto dei J-10. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’Indonesia fa shopping in Cina e prenota 42 caccia J-10

