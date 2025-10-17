L’incontro Putin-Trump a Budapest | l’incognita della rotta del volo del presidente russo e l’obbligo di arresto

Dopo l’annuncio di Donald Trump è arrivata anche la conferma del Cremlino. Il presidente Usa e Vladimir Putin hanno espresso e confermato la loro volontà di tenere un vertice a Budapest, in Ungheria, per provare a chiudere la guerra in Ucraina. Prima, comunque, “la questione sarà discussa tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio”, ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Dopo il faccia a faccia ad Anchorage – in Alaska (quindi in territorio statunitense) – il nuovo incontro si dovrebbe pertanto tenere a casa di Viktor Orbán. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

