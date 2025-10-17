L’incontro Putin-Trump a Budapest | l’incognita della rotta del volo del presidente russo e l’obbligo di arresto
Dopo l’annuncio di Donald Trump è arrivata anche la conferma del Cremlino. Il presidente Usa e Vladimir Putin hanno espresso e confermato la loro volontà di tenere un vertice a Budapest, in Ungheria, per provare a chiudere la guerra in Ucraina. Prima, comunque, “la questione sarà discussa tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio”, ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Dopo il faccia a faccia ad Anchorage – in Alaska (quindi in territorio statunitense) – il nuovo incontro si dovrebbe pertanto tenere a casa di Viktor Orbán. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Incontro #Trump-#Putin, i retroscena: prima una stretta di mano, poi urla e tensioni - X Vai su X
Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossima settimana ci sarà un incontro fra delegazioni americane e russe ad alto livello per discutere della guerra in Ucraina. Poi un incontro faccia a faccia tra i d - facebook.com Vai su Facebook
Trump e Putin si incontreranno a Budapest. Per l’UE è il momento del realismo - La portavoce della Commissione: "Le sanzioni riguardano solo i loro beni" ... Come scrive eunews.it
Perché Trump e Putin hanno scelto Budapest per il loro nuovo incontro? - La relazione tra i due leader continua a muoversi su una linea instabile, fatta di fasi di intesa e momenti di scontro. Segnala tg24.sky.it
Trump sente Putin, 'ci vedremo a Budapest'. Il Cremlino confera: 'Vertice entro 2 settimane'. Zelensky a Washington - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Scrive ansa.it