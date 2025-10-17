L' incontro della Dc in vista delle amministrative 2026 | oltre 400 gli agrigentini presenti
Straordinaria partecipazione all’incontro promosso dalla Democrazia Cristiana in vista delle amministrative 2026. Oltre 400 i presenti che, di fatto, testimoniano la grande vitalità, l’entusiasmo e il rinnovato protagonismo del partito politico. Donne, uomini e giovani della Democrazia Cristiana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
