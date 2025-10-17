L’inchiesta per corruzione a Usmate Ex vicesindaco archiviata l’accusa

Archiviato dal Tribunale di Monza, su richiesta della Procura, il fascicolo penale nei confronti dell’ex vicesindaco di Usmate Velate, Pasquale De Sena, indagato nell’inchiesta per corruzione nell’ urbanistica che vede al centro l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune Antonio Colombo. A De Sena, uscito dalla scena politica ed amministrativa prima delle elezioni che hanno confermato sindaco Lisa Mandelli, gli inquirenti non contestavano azioni legate al ruolo di vicesindaco, ma all’attività di avvocato. Il suo nome era infatti spuntato in alcune intercettazioni con il funzionario comunale nell’ambito di una compravendita di un terreno a Camparada, pare di proprietà del padre di Antonio Colombo, nella quale De Sena avrebbe svolto il ruolo di legale per una delle due parti in trattativa insieme con il costruttore Galdino Magni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

