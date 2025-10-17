L’inchiesta per corruzione a Usmate Ex vicesindaco archiviata l’accusa

Ilgiorno.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviato dal Tribunale di Monza, su richiesta della Procura, il fascicolo penale nei confronti dell’ex vicesindaco di Usmate Velate, Pasquale De Sena, indagato nell’inchiesta per corruzione nell’ urbanistica che vede al centro l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune Antonio Colombo. A De Sena, uscito dalla scena politica ed amministrativa prima delle elezioni che hanno confermato sindaco Lisa Mandelli, gli inquirenti non contestavano azioni legate al ruolo di vicesindaco, ma all’attività di avvocato. Il suo nome era infatti spuntato in alcune intercettazioni con il funzionario comunale nell’ambito di una compravendita di un terreno a Camparada, pare di proprietà del padre di Antonio Colombo, nella quale De Sena avrebbe svolto il ruolo di legale per una delle due parti in trattativa insieme con il costruttore Galdino Magni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217inchiesta per corruzione a usmate ex vicesindaco archiviata l8217accusa

© Ilgiorno.it - L’inchiesta per corruzione a Usmate. Ex vicesindaco, archiviata l’accusa

Approfondisci con queste news

l8217inchiesta corruzione usmate exArchiviata accusa di corruzione per l'avvocato Pasquale De Sena - L'ex vicesindaco di Usmate Velate era indagato in qualità di legale nell'inchiesta sull'urbanistica che vede al centro l'ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, Antonio Colombo ... Si legge su msn.com

Usmate Velate, il caso dei 24 appartamenti “Verde Manara” già venduti che rischiano di venire confiscati - Il complesso residenziale "Verde Manara" di via Villaggio dei Pini stamane al centro della richiesta di chiarimenti al consulente tecnico della ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: L8217inchiesta Corruzione Usmate Ex