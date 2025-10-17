L’inchiesta per corruzione a Usmate Ex vicesindaco archiviata l’accusa
Archiviato dal Tribunale di Monza, su richiesta della Procura, il fascicolo penale nei confronti dell’ex vicesindaco di Usmate Velate, Pasquale De Sena, indagato nell’inchiesta per corruzione nell’ urbanistica che vede al centro l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune Antonio Colombo. A De Sena, uscito dalla scena politica ed amministrativa prima delle elezioni che hanno confermato sindaco Lisa Mandelli, gli inquirenti non contestavano azioni legate al ruolo di vicesindaco, ma all’attività di avvocato. Il suo nome era infatti spuntato in alcune intercettazioni con il funzionario comunale nell’ambito di una compravendita di un terreno a Camparada, pare di proprietà del padre di Antonio Colombo, nella quale De Sena avrebbe svolto il ruolo di legale per una delle due parti in trattativa insieme con il costruttore Galdino Magni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Corruzione, droga e armi: ecco chi sono gli altri indagati dell'inchiesta della Squadra Mobile di Latina LATINA - Ad essere indagati, oltre a Maragno, anche il 30enne di Latina Fabrizio Lorusso, la 34enne Bianca Cristina Zaaman, il 47enne Ivan Rapone (ex ge - facebook.com Vai su Facebook
Dai concorsi truccati alla corruzione e alle false presenze: l'inchiesta sulla Asl To4 in Piemonte https://lastampa.it/torino/2025/10/15/video/dai_concorsi_truccati_alla_corruzione_e_alle_false_presenze_linchiesta_sulla_asl_to4_in_piemonte-15353036/?ref=tw - X Vai su X
Archiviata accusa di corruzione per l'avvocato Pasquale De Sena - L'ex vicesindaco di Usmate Velate era indagato in qualità di legale nell'inchiesta sull'urbanistica che vede al centro l'ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, Antonio Colombo ... Si legge su msn.com
Usmate Velate, il caso dei 24 appartamenti “Verde Manara” già venduti che rischiano di venire confiscati - Il complesso residenziale "Verde Manara" di via Villaggio dei Pini stamane al centro della richiesta di chiarimenti al consulente tecnico della ... Segnala ilgiorno.it