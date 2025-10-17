Limone della Piana di Bagheria al via il percorso per il riconoscimento del Presidio Slow Food

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via ufficialmente il percorso per il riconoscimento del limone della Piana di Bagheria quale Presidio Slow Food. Il seme è stato gettato a Villa Palagonia durante la sesta edizione di Bio in Sicily. A illustrare il progetto il professore Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

limone piana bagheria viaSi avvia il percorso di Slow Food per il Presidio del Limone e del Limone Verdello della Piana di Bagheria. - Riceviamo e pubblichiamo:Il 16 e 17 ottobre 2025, nella splendida cornice di Villa Palagonia a Bagheria, si svolgerà la sesta edizione di Bio in Sicily, manifestazione dedicata alla sostenibilità, all ... Da comune.bagheria.pa.it

Sfincione fest a Bagheria, al via da domani - "Certo che da voi in Sicilia si mangia bene", affermano i Cugini di Campagna ospiti dello Sfincione Fest 2024, in programma a Bagheria nel fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24 novembre. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Limone Piana Bagheria Via