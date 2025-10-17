Limone della Piana di Bagheria al via il percorso per il riconoscimento del Presidio Slow Food

Prende il via ufficialmente il percorso per il riconoscimento del limone della Piana di Bagheria quale Presidio Slow Food. Il seme è stato gettato a Villa Palagonia durante la sesta edizione di Bio in Sicily. A illustrare il progetto il professore Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Riceviamo e pubblichiamo: Si avvia il percorso di Slow Food per il Presidio del Limone e del Limone Verdello della Piana di Bagheria. Leggi articolo ? https://comune.bagheria.pa.it/it/news/si-avvia-il-percorso-di-slow-food-per-il-presidio-del-limone-e-del-lim - facebook.com Vai su Facebook

Si avvia il percorso di Slow Food per il Presidio del Limone e del Limone Verdello della Piana di Bagheria. - Riceviamo e pubblichiamo:Il 16 e 17 ottobre 2025, nella splendida cornice di Villa Palagonia a Bagheria, si svolgerà la sesta edizione di Bio in Sicily, manifestazione dedicata alla sostenibilità, all ... Da comune.bagheria.pa.it

