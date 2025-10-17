Limiti senza benefici | cambiamento lungo

"Una cultura e un’etica diversa della pubblica amministrazione". Non c’è alternativa che porti al cambiamento secondo Angelo Di Gregorio, professore di Economia e gestione delle imprese all’Università di Milano-Bicocca. "Ci vuole tempo, è un percorso lungo: occorre procedere per progetti pilota, per aree geografiche perché la macchina è complessa". Perché siamo a un punto di partenza ancora lontano da questo traguardo? "Dobbiamo capire il motivo per il quale arriviamo a produrre un quadro così ampio di norme e regolamenti, con leggi integrate da decreti attuativi, regolamenti e circolari. La risposta è nel processo decisionale: in un modello corretto non si prevede una pura applicazione di una norma perché i casi in concreto difficilmente possono essere inquadrabili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

