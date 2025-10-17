Roma, 17 ott – In un Paese come il nostro, tra i più vecchi al mondo, secondo solo al Giappone per età media, i giovani sono un oggetto misterioso, una rarità da osservare sorpresi, quasi con snobistica condiscendenza, a cui di volta in volta si affidano speranze messianiche o la colpa di tutti i mali. A correnti alternate, generazioni perdute dietro lo schermo dei cellulari o artefici di nuova umanità. Insomma, i giovani non si capiscono e per questo si parla di loro fin troppo. Una distorsione a cui non sfugge Alessandro Baricco, che, in un articolo molto ripreso, dipinge l e proteste per Gaza come un modo dei più giovani per farla finita col Novecento, con le sue guerre, i suoi nazionalismi, la sua violenza, i suoi imperialismi, la sua volontà di potenza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’illusione di un mondo post-storico: Baricco, i giovani, e Gaza