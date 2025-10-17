Ligue 1 PSG fermato sul 3-3 dallo Strasburgo | super occasione per De Zerbi
che vincendo sabato potrebbe operare il sorpasso Spettacolo e brividi al Parco dei Principi, dove un Paris Saint-Germain a due facce evita una clamorosa sconfitta casalinga ma frena la sua corsa in vetta alla classifica. Nell’anticipo che ha aperto l’ottava giornata di Ligue 1, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lo scontro per la vetta della Ligue 1 termina in parità: lo Strasburgo spreca il vantaggio di due gol, il 2006 Mayulu salva il PSG - facebook.com Vai su Facebook
Brutta notizia per il Lille: contro il Lione non ci sarà Berke Özer, fermato da una lesione al muscolo psoas. Al suo posto toccherà al belga Arnaud Bodart, alla prima grande occasione con i Dogues. Özer è da valutare per la sfida contro la Roma di Europa L - X Vai su X
