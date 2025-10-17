Life Impacto | il progetto Dainese che ricicla i caschi da moto

Ridurre l'impatto sull'ambiente e promuovere la cultura dell'economia circolare: è questa la sfida di una nuova iniziativa sostenuta dall'Unione Europea e guidata da un consorzio tutto italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Life Impacto: il progetto Dainese che ricicla i caschi da moto

Altri contenuti sullo stesso argomento

