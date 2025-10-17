Lidl lo rimette in vendita | questa volta il prezzo è inimmaginabile
Nuovo mega affare da Lidl. E’ in vendita in tutti gli store a un prezzo davvero conveniente per tutti Oltre a cibi e bevande, Lidl propone nei suoi punti vendita anche altre tipologie di articoli come quelli della linea Parkside. Pubblicizzati anche in tv con una serie di spot con protagonista l’attore Arnold Schwarzenegger, i. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Altre letture consigliate
Ritorna da Lidl la bistecchiera più amata: questa volta è ancora più grande - Torna da Lidl l'amatissima bistecchiera elettrica, ma questa volta in formato maxi: occasione da non perdere per chi ama una cucina leggera e veloce. Secondo diregiovani.it
Con Lidl gli ospiti non saranno più un problema: la soluzione geniale in vendita dalla settimana prossima - Sistemazioni improvvisate, materassi gonfiabili sgonfi o divani scomodi non sono certo l’ideale per far sentire benvenuti gli ospiti. Lo riporta diregiovani.it