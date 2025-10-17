Liceo evacuato a Pescara parlano studenti e genitori | Persone in lacrime non riuscivano a respirare

Il liceo statale Marconi di Pescara è stato evacuato giovedì 16 ottobre dopo la diffusione nell'aria di qualcosa di dannoso. Cinque persone sono state portate in pronto soccorso. Due ragazze che frequentano l'istituto e la madre di un'altra studentessa hanno raccontato a Fanpage.it cosa è successo. Intanto, dalle prime analisi si esclude la presenza di una sostanza non salubre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

