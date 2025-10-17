Licenziati da un giorno all' altro senza motivo sconcerto e rabbia davanti all' ex Sofim | Inaccettabile

Un fulmine a ciel sereno ha colpito ieri 81 lavoratori impiegati come addetti alle pulizie nello stabilimento FPT Industrial di Foggia. Tutti hanno ricevuto una PEC di licenziamento da parte della ditta appaltatrice Servizitaliani s.r.l., senza alcuna motivazione e senza preavviso. La notizia ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

