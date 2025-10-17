Libri scienza e meraviglia tra Orto botanico e Museo della Natura e dell’Uomo torna Racconti della natura
La rassegna letteraria Racconti della Natura, organizzata dall’Orto botanico e dal Museo della Natura e dell’Uomo dell’Università di Padova, torna con una nuova stagione di incontri ottobre a gennaio, dopo il prologo di settembre. Su un doppio palcoscenico, Orto botanico in via dell’Orto Botanico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un fondo di ottomila libri di storia della scienza è stato donato alla Buc. Ora è a disposizione di tutti - facebook.com Vai su Facebook
La mia recensione di "Umani, animali e macchine. Filosofia e neuroscienze del linguaggio" di Damiano Cantone e Franco Fabbro (@BBEditore, 2025) pubblicata su @ilTascabile #libri #scienza #animali #ia #linguaggio - X Vai su X