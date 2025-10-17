Libri scienza e meraviglia tra Orto botanico e Museo della Natura e dell’Uomo torna Racconti della natura

Padovaoggi.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna letteraria Racconti della Natura, organizzata dall’Orto botanico e dal Museo della Natura e dellUomo dell’Università di Padova, torna con una nuova stagione di incontri ottobre a gennaio, dopo il prologo di settembre. Su un doppio palcoscenico, Orto botanico in via dell’Orto Botanico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

