Liborio Cataliotti | chi è il nuovo avvocato di Andrea Sempio difese anche Vanna Marchi

Andrea Sempio, l'uomo indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha comunicato il nome del legale che sostituirà Massimo Lovati allontanato, almeno secondo Sempio, per divergenze sulla strategia difensiva. Si tratta di Liborio Cataliotti, 59 anni, già impegnato in passato in molti. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Garlasco, Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Andrea Sempio: era stato il difensore di Vanna Marchi - Il nuovo avvocato di Andrea Sempio e che prende il posto di Massimo Lovati è il legale Liborio Cataliotti. Segnala fanpage.it

Garlasco, Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Sempio: ha difeso Vanna Marchi e Davide Lacerenza - L'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi ha rotto gli indugi e ha annunciato il sostituto di ... Da msn.com

Garlasco, Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Sempio. Ha difeso Wanna Marchi - L'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi ha rotto gli indugi e ha annunciato il sostituto di Massimo ... Lo riporta ilmessaggero.it