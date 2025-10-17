Liberiamo Barghouthi così magari firma la pace… col sangue degli altri
Quando l’impegno civico diventa surreale: firmare per un assassino convinto per sentirsi dalla parte giusta. Liberiamo Barghouthi, così magari firma la pace. col sangue degli altri L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
“Marwan Barghouti va liberato, ma non adesso. Va liberato come Mandela, cercando di liberarlo e trovando degli accordi. Altrimenti, se lo liberiamo subito, è uno che può creare molti problemi a Israele...”. (Paolo Mieli sulla liberazione di Marwan Barghouti. Ott - X Vai su X