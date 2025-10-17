Liberiamo Barghouthi così magari firma la pace… col sangue degli altri

Lidentita.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando l’impegno civico diventa surreale: firmare per un assassino convinto per sentirsi dalla parte giusta. Liberiamo Barghouthi, così magari firma la pace. col sangue degli altri L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

liberiamo barghouthi cos236 magari firma la pace8230 col sangue degli altri

© Lidentita.it - Liberiamo Barghouthi, così magari firma la pace… col sangue degli altri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Liberiamo Barghouthi Cos236 Magari