Libano raid di Israele contro una fabbrica di cemento nel sud | feriti

L’Idf ha effettuato una serie di attacchi aerei nel sud del Libano nella notte tra giovedì e venerdì, prendendo di mira un cementificio e un sito vicino appartenente a un gruppo ambientalista. Israele ha accusato la società cementifera International Majabel Company e il gruppo ambientalista Green Without Borders di essere affiliati aHezbollah. Secondo le autorità militari dello stato ebraico i lgruppo armato sciita stava utilizzando una cava presso la cementeria “con l’obiettivo di ricostruire strutture e infrastrutture terroristiche”. Idf ha aggiunto che Green Without Borders “è stato utilizzato da Hezbollah per nascondere attività terroristiche volte a ricostruire le infrastrutture dell’organizzazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

