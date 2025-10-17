Libano la giustizia ordina la liberazione su cauzione di Hannibal Gheddafi
Il 17 ottobre la giustizia libanese ha ordinato la liberazione di Hannibal Gheddafi (uno dei figli dell’ex leader libico Muammar Gheddafi), detenuto da dieci anni senza processo, in cambio di una cauzione da undici milioni di dollari. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
