L’ha saputo ed è andato su tutte le furie Ignazio Moser nero con Belen | è successo dopo la nascita della figlia
Personaggi tv. La nascita di Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avrebbe dovuto essere il classico lieto evento capace di far mettere d’accordo tutti e far svanire i vecchi dissapori. E invece, ecco che arriva il colpo di scena: secondo quanto sussurrato nei corridoi del gossip, l’atmosfera sarebbe diventata incandescente proprio subito dopo il parto. Protagonisti? Belen Rodriguez e il suo cognato Ignazio, che – pare – non se le siano mandate a dire. Leggi anche: Helena Prestes e Javier Martinez: il lieto annuncio manda in delirio i fan Scintille in casa Rodriguez-Moser: cosa è successo davvero?. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Hai attraversato la storia del Cinema e oggi abbiamo appreso che te ne sei andato, portando sicuramente con te tutto quello che il grande schermo, il Teatro e la Televisione ti hanno dato e che tu hai saputo restituire con un' - facebook.com Vai su Facebook