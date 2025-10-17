L’ha saputo ed è andato su tutte le furie Ignazio Moser nero con Belen | è successo dopo la nascita della figlia

Tvzap.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv.  La nascita di Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avrebbe dovuto essere il classico lieto evento capace di far mettere d’accordo tutti e far svanire i vecchi dissapori. E invece, ecco che arriva il colpo di scena: secondo quanto sussurrato nei corridoi del gossip, l’atmosfera sarebbe diventata incandescente proprio subito dopo il parto. Protagonisti? Belen Rodriguez e il suo cognato Ignazio, che – pare – non se le siano mandate a dire. Leggi anche:  Helena Prestes e Javier Martinez: il lieto annuncio manda in delirio i fan Scintille in casa Rodriguez-Moser: cosa è successo davvero?. 🔗 Leggi su Tvzap.it

l8217ha saputo ed 232 andato su tutte le furie ignazio moser nero con belen 232 successo dopo la nascita della figlia

© Tvzap.it - “L’ha saputo ed è andato su tutte le furie”. Ignazio Moser nero con Belen: è successo dopo la nascita della figlia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: L8217ha Saputo 232 Andato