L’ha saputo ed è andato su tutte le furie Ignazio Moser nero con Belen dopo la nascita di Clara Isabel

Nella famiglia Rodriguez-Moser, che fino a pochi giorni fa sembrava vivere un momento di pura gioia per la nascita della piccola Clara Isabel, l’aria si sarebbe invece fatta tesa. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, secondo il quale tra Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser ci sarebbe stata una vera e propria rottura, scoppiata proprio nelle ore immediatamente successive al parto di Cecilia Rodriguez. Venza, attraverso una storia su Instagram, ha raccontato che il motivo del contrasto risalirebbe a un gesto impulsivo di Belen, colpevole di aver condiviso sui social la notizia della nascita della nipotina prima ancora che lo facessero i neo genitori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it