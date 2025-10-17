L' Fmi mette Francia e Italia nello stesso calderone Devono aggiustare i conti

"Quando guardiamo al G7 abbiamo da una parte Usa, Francia e Italia dove c'è bisogno di consolidamento fiscale. E la buona notizia é che tutti hanno riconosciuto questa necessità. Nel G7 ci sono anche Paesi che sono in una posizione migliore, come il Canada e la Germania", ha detto ieri la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. Che, quindi, non senza sorpresa di tutti mette nello stesso calderone degli europei problematici Parigi e Roma quando la prima ha problemi da risolvere sul fronte della gestione del debito e del deficit, mentre l'Italia può vantare, oltre alla stabilità del governo Meloni, le buone notizie sul risultato di bilancio di quest'anno e gli apprezzamenti delle agenzie di rating. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

