Lezioni di storia voci grosse e niente pranzo | la verità sul vertice Trump-Putin in Alaska

La ricostruzione del vertice di Ferragosto tra Trump e Putin del Financial Times: mentre il leader Usa era certo di avere tra le mani un'ottima offerta, il presidente russo si è lanciato in una disamina storica tesa sull'Ucraina territorio russo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Lezioni di storia, voci grosse e niente pranzo: la verità sul vertice Trump-Putin, in Alaska

