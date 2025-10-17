Lezioni di storia voci grosse e niente pranzo | la verità sul vertice Trump-Putin in Alaska | E Donald oggi vede Zelensky a Washington

La ricostruzione del vertice di Ferragosto tra Trump e Putin del Financial Times: mentre il leader Usa era certo di avere tra le mani un'ottima offerta, il presidente russo si è lanciato in una disamina storica tesa sull'Ucraina territorio russo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Lezioni di storia, voci grosse e niente pranzo: la verità sul vertice Trump-Putin, in Alaska | E Donald oggi vede Zelensky a Washington

Lezioni di storia, voci grosse e niente pranzo: la verità sul vertice Trump-Putin, in Alaska | E Donald oggi vede Zelensky a Washington - La ricostruzione del vertice di Ferragosto tra Trump e Putin del Financial Times: mentre il leader Usa era certo di avere tra le mani un'ottima offerta, il presidente russo si è lanciato in una disami ... msn.com scrive

