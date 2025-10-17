Lezione gratuita di yoga per principianti al centro di cultura Rishi
Un’occasione per avvicinarsi allo Yoga e scoprire i benefici di una pratica millenaria. Il Centro di Cultura Rishi organizza una lezione gratuita di Yoga per principianti, in programma giovedì 23 ottobre, dalle 17:30 alle 19:00, nei locali di via Salvatore Bono 19, a Palermo.L’iniziativa è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
**ULTIMI POSTI DISPONIBILI !** ** Partecipa alla LEZIONE DI PROVA GRATUITA! ** ** Giovedì 16 ottobre – ore 21:00 ** (prenotazione obbligatoria) Atmos Arti Terapeutiche Via Giovanni Ansaldo 6, Garbatella (RM) Ramona (anche WhatsApp) 338 76 - facebook.com Vai su Facebook
Yoga, lezione gratuita per tutti al parco di Redona - La scuola LAFONTE trasforma in una lezione nel verde aperta a tutti l’ultima pratica dell’anno dei corsi di Yoga. Lo riporta bergamonews.it
Lezioni yoga online gratuite per tutti gli sport - Roberto Pizzorno, in collaborazione con Lucia Ragazzi presidente di Free Yoga leader di settore in Italia, in questo periodo di stop di ... Da liguriasport.com
Free Yoga regala lezioni di yoga online - MILANO – In casa stiamo al sicuro, ma per mantenersi davvero in salute è importante anche gestire lo stress derivante da questa situazione. Segnala lopinionista.it