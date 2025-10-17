L’ex Simeone | Quando ho lasciato Napoli ho pianto quattro ore e mezzo

Le parole dell’attaccante partenopeo domani in campo col Torino. Giovanni Simeone, ex attaccante azzurro ora al Torino, ha rilascia a DAZN alcune dichiarazioni sul suo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

l8217ex simeone ho lasciatoSimeone: «Quando ho lasciato Napoli ho pianto quattro ore e mezza in treno» - Giovanni Simeone racconta l’emozione del suo addio al Napoli prima di Torino- ilnapolista.it scrive

l8217ex simeone ho lasciatoLa vigilia speciale di Simeone: "Quando ho lasciato Napoli ho pianto” - Giovanni Simeone si appresta a sfidare il Napoli per la prima volta da avversario dopo il suo addio Il Napoli torna in campo dopo la sosta sabato 18 ottobre a Torino. Da msn.com

l8217ex simeone ho lasciatoSimeone: "Napoli, non me ne sono mai andato. Ho capito perché si piange due volte" - Il quotidiano La Stampa ripropone alcune dichiarazioni di Giovanni Simeone in vista della gara tra Torino e Napoli. Da msn.com

