L’ex Simeone | Quando ho lasciato Napoli ho pianto quattro ore e mezzo

Le parole dell’attaccante partenopeo domani in campo col Torino. Giovanni Simeone, ex attaccante azzurro ora al Torino, ha rilascia a DAZN alcune dichiarazioni sul suo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Altre letture consigliate

Ostia, accoltellato e lasciato in strada: morto Simone Schiavello, 20 anni - X Vai su X

CalcioNapoli24.it. The K Club · Splash (feat. Stephan Sharp, Jacquire King). L'avevamo lasciato così... non sarà mai un avversario ma un per sempre Sabato ce lo ritroveremo contro in Torino- - facebook.com Vai su Facebook

Simeone: «Quando ho lasciato Napoli ho pianto quattro ore e mezza in treno» - Giovanni Simeone racconta l’emozione del suo addio al Napoli prima di Torino- ilnapolista.it scrive

La vigilia speciale di Simeone: "Quando ho lasciato Napoli ho pianto” - Giovanni Simeone si appresta a sfidare il Napoli per la prima volta da avversario dopo il suo addio Il Napoli torna in campo dopo la sosta sabato 18 ottobre a Torino. Da msn.com

Simeone: "Napoli, non me ne sono mai andato. Ho capito perché si piange due volte" - Il quotidiano La Stampa ripropone alcune dichiarazioni di Giovanni Simeone in vista della gara tra Torino e Napoli. Da msn.com