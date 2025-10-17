L'ex nazionale inglese trasferitosi negli Emirati in 3ª serie | A Londra non puoi portare l'orologio

Jonjo Shelvey ha giocato con Liverpool, Newcastle e nazionale inglese, ma a 33 anni ha deciso di trasferirsi negli Emirati Arabi, in terza serie. A Dubai il centrocampista percepisce solo 3000 euro al mese, lo ha fatto perché non gli piace quello che vede a casa sua: "Non voglio più che i miei figli crescano in Inghilterra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marc Guehi è nel mirino dell’Inter. Per il 25enne difensore centrale del Crystal Palace e della nazionale inglese (in scadenza a giugno) i nerazzurri hanno intensificato i contatti lato entourage. I Reds lo avevano in pugno in estate - facebook.com Vai su Facebook

Collasso per l'ex nazionale inglese Ehiogu: è in ospedale - L'ex difensore dell'Aston Villa e della Nazionale inglese Ugo Ehiogu, 4 presenze e un gol con l'Inghilterra, è in ospedale dopo essere collassato sul campo di allenamento del Tottenham, di cui è ... Riporta calciomercato.com

L'ex nazionale inglese Robinson: "Donnarumma fra i top 3, ma il migliore è un altro" - Ex portiere del Tottenham e della Nazionale inglese, con la quale ha preso parte al Mondiale 2006 vinto dall'Italia, Paul Robinson ha commentato ai microfoni della BBC la grande stagione che il ... Scrive tuttomercatoweb.com

Un ex nazionale inglese per il Wrexham: dal Leicester arriva il difensore Conor Coady - Il Wrexham di Ryan Reynolds aggiunge un altra pedina di esperienza e ufficializza l'ingaggio dell'ex difensore della nazionale inglese Conor Coady dal Leicester City. Da tuttomercatoweb.com