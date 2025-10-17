L'ex fidanzato di Pamela Genini | Soncin le faceva usare droghe per avere rapporti sessuali voleva un figlio

Fanpage.it | 17 ott 2025

Gianluca Soncin avrebbe somministrato alla fidanzata Pamela Genini sostanze psicotrope per avere con lei rapporti sessuali non consenzienti e non protetti. "Voleva a tutti i costi avere un figlio da lei", ha raccontato agli inquirenti l'ex compagno della 29enne uccisa, diventato poi confidente e amico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

