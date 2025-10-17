L’ex consigliere Rocchetta sceglie FI | Dalla Regione al Comune

Tempo di lettura: < 1 minuto Gerardo Rocchetta, già consigliere comunale di Avellino, annuncia la sua convinta adesione a Forza Italia, scegliendo per la prima volta di entrare a far parte di un partito nazionale. Rocchetta pone al centro del suo impegno le prossime elezioni regionali, impegnandosi a sostenere la squadra e a contribuire al rilancio del territorio. “Il mio primo obiettivo è dare il massimo supporto per le regionali, perché credo che la nostra provincia meriti rappresentanti capaci di portare avanti progetti concreti e di tutelare i nostri interessi. Forza Italia è il luogo dove valori come libertà e responsabilità si uniscono a concretezza e visione politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

