L’ex Breda esalta i bianconeri | | Che numeri

Il sorprendente avvio dell’ Ascoli non è passato inosservato anche agli occhi di un tecnico esperto come Roberto Breda. Il 56enne ha guidato il Picchio in serie B nel corso del ritorno della stagione 2022-23, quando subentrò a Bucchi dopo l’esonero deciso dai vertici societari bianconeri. "La serie C è un campionato in cui nessuna può permettersi di sbagliare – commenta Breda al portale news.superscommesse.it –. Basta pochissimo per perdere terreno, poi recuperare diventa durissimo per chiunque. Sono in tre che stanno facendo molto bene, ma in maniera diversa. Arezzo e Ravenna si stanno mostrando compatte, ma mi piace molto l’Ascoli perché ha una quadratura che sta portando a dei numeri importantissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

